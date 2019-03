Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat luni Londra ca a ramas ''extrem de putin'' timp pentru a definitiva un ''acord de divort'' inainte ca Regatul Unit sa paraseasca blocul comunitar, la 29 martie, scrie agerpres.ro.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a averizat luni Londra ca a ramas ''extrem de putin'' timp pentru a definitiva un ''acord de divort'' inainte ca Regatul Unit sa paraseasca...

- Oficialii palestinieni au fost invitați la o conferința organizata de Statele Unite privind situatia din Orientul Mijlociu, gazduita saptamâna viitoare de Polonia, a declarat vineri un oficial american, dar înalti oficiali palestinieni au anuntat ca nu vor participa, relateaza Reuters citat…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit Michel Barnier exclude o renegociere a acordului de iesire a Marii Britanii din blocul comunitar convenit deja cu Theresa May si subliniaza ca riscul unui „no deal“ este luat in calcul.

- Negociatorul pentru Brexit din partea UE, Michel Barnier, a afirmat miercuri ca o retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara niciun acord este scenariul implicit, iar faptul ca majoritatea Camerei...

- Fostul negociator-sef al aderarii Romaniei la UE, Vasile Puscas, sustine, intr-o analiza facuta pentru „Adevarul”, ca Alianta Vestului a starnit „spaima celor care sunt legati inca de conceptia centralismului etatist”. Pe de alta parte, specialistul explica de ce scopul Aliantei nu va putea fi realizat…

- Reprezentantul special pentru Comerț (USTR) al președintelui Donald Trump a dat de ințeles ca nu intenționeaza sa extinda armistițiul de 90 de zile in conflictul comercial cu China, incheiat intre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping saptamana trecuta, relateaza AFP.

- In interventia sa, Barnier a insistat ca acordul convenit de UE si Londra privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar - document care, pentru a intra in vigoare, trebuie sa fie ratificat de Parlamentul European si de legislativul britanic - este unul echilibrat. ''In cazul in care…