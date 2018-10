Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat joi ca Uniunea Europeana doreste sa aiba in viitor, pe cat posibil, relatii mai stranse cu Marea Britanie in ce priveste comertul, securitatea si problemele internationale, dar ca nu va ceda in legatura cu valorile si interese sale fundamentale…

- Liderul Partidului Laburist britanic de opoziție, Jeremy Corbyn, il va avertiza pe negociatorul-șef UE, Michel Barnier, despre pericolele unui Brexit "fara acord" in timpul vizitei de la Bruxelles de joi, a anuntat partidul sau, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Corbyn a declarat, miercuri,…

- Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat vineri pentru o publicație din Austria ca Marea Britanie și Uniunea Europeana ar trebui sa se comporte "ca doi arici iubitori" care nu vor sa se raneasca reciproc, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile cu Marea Britanie, Michel Barnier, si-a exprimat convingerea ca intre Uniunea Europeana si Marea Britanie va fi stabilit un parteneriat nou si ambitios, daca problemele inca nesolutionate ridicate de Brexit vor fi rezolvate rapid. Intr-un articol…

- Negocierile intre Uniunea Europeana si Marea Britanie pe tema Brexit vor fi reluate la jumatatea lunii august, a anuntat joi Michel Barnier, negociatorul-sef european, citat de publicatia EUObserver, potrivit Mediafax.Michel Barnier a facut aceste declaratii dupa intrevederea pe care a avut-o…

- Brexit va duce la mutarea a 3.500 - 12.000 de locuri de munca din sectorul financiar, din Marea Britanie in Uniunea Europeana, si multe alte locuri de munca pot disparea pe termen lung, a precizat Catherine McGuinness, sefa City of London - centrul financiar al Marii Britanii -, citata de Reuters.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…