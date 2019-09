Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca va respecta legea dar tot o sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana la sfârșitul lunii octombrie, indiferend daca ajunge la un acord cu UE sau nu, transmite Reuters. O lege votata de Parlamentul de la Londra luna aceasta prevede ca Johnson…

- Boris Johnson a reafirmat luni ca nu va cere o noua amanare a Brexitului si ca Marea Britanie va iesi din uniunea Europeana (UE) la 31 octombrie, asa cum s-a angajat, relateaza Reuters potrivit news.roBruxellesul si Londra isi vor intensifica discutiile, au precizat serviciile premierului…

- Conturul unui nou acord al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) sunt de-acum ”clare”, iar negocierile intre Londra si Bruxelles se afla intr-un stadiu crucial, a anuntat luni ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in pofida obiectiilor europenilor, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Am…

- 'Cand am obtinut aceasta functie, toata lumea spunea ca nu este posibila absolut nicio modificare a acordului de retragere (...) Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia si, dupa cum stiti, o foarte, foarte buna conversatie are loc in legatura cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze.…

- Guvernul britanic nu a facut Bruxellesului niciun fel de noi propuneri privind Brexitul, a declarat joi presedintele Parlamentului European, David Sassoli, relateaza dpa si Reuters.Uniunea Europeana este pregatita sa amane data Brexitului din nou daca Marea Britanie va furniza un motiv…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti Camerei Comunelor sa nu adopte proiectul de lege prin care adversarii Brexitului incearca sa-l oblige sa ceara o noua amanare a iesirii din UE in lipsa unui acord cu Bruxelles-ul sau in lipsa unui accept al legislativului de la Londra pentru un Brexit…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a facut un apel catre Parlament sa nu adopte legea prin care Guvernul ar fi impiedicat sa decida ieșirea Regatului Unit fara un acord pe 31 octombrie. Johnson a exclus posibilitatea unei nou amanari a Brexit-ului, iar surse BBC au afirmat ca premierul…

- Boris Johnson a lasat sa se ințeleaga – intr-o declarație facuta la Biarritz – ca un divorț fara acord face caduca factura ce trebuie achitata de Regatul Unit Uniunii Europene. Se pare, deci, ca problemele financiare pot deveni cruciale in procesul separarii britanicilor de UE. Multa vreme lasate oarecum…