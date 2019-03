Stiri pe aceeasi tema

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va trebui amanata chiar daca Acordul Brexit va fi aprobat de Camera Comunelor, deoarece nu mai este timp suficient pentru ratificarea documentului de catre tarile si institutiile europene, afirma negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, scrie Mediafax.Citește…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord risca sa conduca la organizarea unui referendum pe tema unificarii provinciei britanice Irlanda de Nord cu Irlanda, avertizeaza membri ai Guvernului de la Londra, potrivit Mediafax.Riscul intensificarii apelurilor pentru organizarea…

- Partidul Laburist, aflat în opozitie, va cere Guvernului Theresa May sa organizeze un nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana daca Acordul Brexit nu va fi aprobat de Camera Comunelor, afirma un lider al formatiunii, John McDonnell."Daca premierul Theresa…

- Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat: „Avem o pozitia unanima a Celor 27 privind acordul Brexitului care reflecta pozitia UE. La acest acord s-a ajuns impreuna cu guvernul britanic, este sustinut de lideri si nu poate fi renegociat”. Intrebata daca aceasta pozitie…

- Simtindu-se frustrati din cauza strategiei premierului Theresa May cu privire la Brexit, deputații britanici încearca sa obtina o amânare a datei de ieșire din UE, stabilita pentru 29 martie, sau chiar un nou referendum. Un eventual "no deal", lipsa unui acord pentru Brexit, nu…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…