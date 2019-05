Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, s-a pronunțat, joi, la Sibiu, la sosirea la summitul UE, impotriva candidaturii la șefia Comisiei Europene a lui Manfred Weber (PPE).„Comisia Europeana are nevoie de un președinte care sa garanteze principii precum solidaritate, democrație, coeziune sociala.…

- In perspectiva alegerilor europarlamentare, Franța incepe sa iși faca jocurile pentru a iși impune propriul candidat la conducerea Comisiei Europene in detrimentul lui Manfred Weber, reprezentantul popularilor germani.Hotnews: Franta, care nu mai ocupa niciun post de conducere in cadrul…

- Premierul Romaniei a avut, joi, o intalnire cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, anunta Guvernul."In acest context dificil, discutiile s-au axat pe definirea strategiei Uniunii Europene in perioada urmatoare, fiind evidentiata posibilitatea prelungirii negocierilor in vederea…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 14 martie, o intrevedere cu negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier.Potrivit Biroului de Presa al Guvernului Romaniei, cei doi oficiali au analizat cele mai recente evolutii inregistrate in procesul Brexit, marcate de rezultatul…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, se va afla, astazi, la Bucuresti, el urmand sa aiba intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Viorica Dancila.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat luni ca europenii au facut propuneri pentru a scoate discutiile privind Brexit-ul din impas si ca negocierile au loc acum intre guvern si deputatii britanici, relateaza AFP. ''Am facut propuneri constructive pe care…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, se va intalni marti la Bruxelles cu negociatorii britanici, a anuntat luni un purtator de cuvant al UE, relateaza AFP preluata de Agerpres. Michel Barnier a declarat ca UE este pregatita sa ofere garantii suplimentare Regatului…

