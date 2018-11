Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a dezmintit joi informatiile din presa privind finalizarea cu Marea Britanie a unui acord privind serviciile financiare, transmite AFP. 'Articole eronate in presa despre Brexit si serviciile financiare', a scris Barnier pe Twitter. 'UE poate acorda sau retrage in mod autonom echivalenta unor servicii financiare. La fel ca in cazul altor tari, UE este pregatita sa initieze si cu Marea Britanie un dialog strans privind reglementarile, respectand deplin autonomia celor doua parti', a completat negociatorul-sef al UE. El a respins…