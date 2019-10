Michel Barnier: Cele mai recente propuneri ale Londrei privind Brexitul nu sunt suficient de bune

Cele mai recente propuneri prezentate de Londra cu privire la Brexit nu sunt suficient de bune, a declarat marti negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale al UE (CAG) de la Luxemburg, au anuntat trei surse diplomatice, citate de Reuters. Barnier a spus, de asemenea, ca are nevoie de un text juridic pana la finalul zilei pentru a putea face recomandarea ca liderii UE sa aprobe un acord la Consiliul European din 17-18 octombrie. In caz contrar, este foarte probabil ca Michel Barnier sa recomande desfasurarea de tratative suplimentare cu…