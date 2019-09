Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker, presedintele în functie al Comisiei Europene, a declarat, în cadrul unui interviu acordat Euronews, ca britanicii au fost înca de la început „doar europeni cu jumatate de norma” și ca nu au fost niciodata întru totul de acord cu normele…

- „Observam ca britanicii incearca sa incheie mini-acorduri bilaterale”, a declarat Amelie de Montchalin, ministrul francez pentru Afaceri Europene. „Acest lucru este contrar spiritului in care au loc negocierile”, a adaugat ministrul. Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat marți in Parlament…

- Guvernul britanic a publicat miercuri seara documentul referitor la planurile privind ieșirea Marii Britanii din UE, în care avertizeaza ca un Brexit fara acord va duce la reducerea proviziilor medicale și creșterea prețurilor la alimente, relateaza CNN și BBC. Documentul a fost publicat dupa…

- Conform legii aprobate in noaptea de luni spre marți in Parlamentul britanic, Boris Johnson este forțat sa amane ieșirea din Uniunea Europeana pana in ianuarie 2020 in cazul in care nu va reuși sa incheie un acord. „Acest Guvern va continua negocierea unui acord, in timp ce se pregatește sa plece…

- Astfel, premierul Boris Johnson ar urma sa fie obligat sa solicite Uniunii Europene o amanare cu trei luni a termenului pentru Brexit in cazul in care Parlamentul nu va aproba Acordul cu UE sau nu va aproba ieșirea fara un acord. Cel mai probabil, documentul va fi promulgat luni de catre regina Elizabeth.…

- O petiție online împotriva suspendarii Parlamentului de la Londra a fost semnata de aproape un milion de persoane, scrie Mediafax, citând Euronews.„Parlamentul nu trebuie suspendat sau dizolvat decât daca perioada privind Articolul 50 a fost extinsa sau daca intenția Marii…

- Jean-Claude Juncker, presedintele în functie al Comisiei Europene, i-a reiterat marti seara premierului britanic, Boris Johnson, ca Acordul Brexit nu va fi renegociat si ca sustinerea tarilor Uniunii Europene pentru Irlanda este "constanta", potrivit Mediafax.Jean-Claude Juncker…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…