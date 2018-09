Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, le-a transmis saptamana aceasta parlamentarilor britanici ca este dispus sa examineze noi variante de solutionare a problemei frontierei dintre Irlanda si Irlanda de Nord, dar a atras atentia ca ambele parti, UE si Marea Britanie,…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat miercuri anuntul facut de conationalul sau Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, ca va candida la presedintia Comisiei Europene dupa alegerile legislative europene de anul viitor, relateaza Reuters. "Acum…

- Prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Soeder, si-a declarat luni sustinerea fata de candidatura aliatului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, transmite Reuters. Daca si alte partide…

- Cancelarul german Angela Merkel a fost de acord sa sprijine candidatura compatriotului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, au relatat joi mai multe publicatii germane, preluate de Reuters,…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa pacaleasca Marea Britanie si sa o indeparteze de Brexitul votat de cetateni, scrie Reuters.

- In condițiile in care tot mai multe voci de la Londra spun ca varianta cea mai probabila a ieșirii Marii Britanii din UE va fi aceea fara un acord economic, Theresa May a fost acuzata, inclusiv de colegi din propriul partid, ca vrea sa intarzie negocierile pentru Brexit. Ministrul Comerţului din…