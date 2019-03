Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul zborului Air France Tel Aviv-Paris deturnat in 1976, Michel Bacos, care a ramas cu toti pasagerii evrei pana la eliberarea acestora la Entebbe, in Uganda, de catre comandouri israeliene, a decedat la varsta de 95 de ani, la Nisa, in sudul-estul Frantei, a anuntat miercuri fiul lui, informeaza…

- Garuda este prima companie aeriana care anuleaza comenzile sale catre Boeing pentru modelul 737 MAX 8. Garuda primise deja un avion Boeing 737 MAX 8, dintr-o comanda de 50 de avioane, in valoare de 4,9 miliarde de dolari. Directorul acestei companii aeriene a precizat ca este posibil ca aceasta comanda…

- Ies la iveala detalii terifiante despre prabușirea avionului in care se afla Emiliano Sala. Se pare ca pilotul nu a pregatit corespunzator aeronava și nu era pregatit pentru zbor pe timp de furtuna.

- Medicul Petru Ciobanca a sperat daca isi recunoaste faptele va scapa usor dupa ce a fost prins cu mata in sac de catre procurori si inspectorii antifrauda. Instanta a fost, insa, de o alta parere.

- Pasagerii unui zbor care plecase de la San Juan (Puerto Rico) cu destinatia Fort Lauderdale (Florida) au avut parte de ceva inedit. Cuprinsa de durerile facerii, o femeie nu a mai putut amana momentul și a nascut in avion!

- Pilotul și trei persoane care se aflau in locuința din California au murit pe loc, dupa ce avionul a cazut peste cladire și a provocat un incendiu de proporții. Alte doua persoane au ajuns la spital, cu rani ușoare. Avionul, un Cessna 414A, s-a prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe un…

- Un sucevean a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in judet de la debutul sezonului virozelor respiratorii. Barbatul avea afectiuni cardiace si diabet, nu era vaccinat anti-gripal si refuzase initial spitalizarea. Cand a revenit la spital stare i se agravase si nu a mai putut…