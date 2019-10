Michal Solowow, cel mai bogat om din Polonia va colabora cu GE Hitachi pentru dezvoltarea de mini-reactoare nucleare

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile specializate in soluții de software domina ediția 2019 a topului Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrala, cu 31 de reprezentanți din opt țari. Domeniul media și divertisment este al doilea cel mai bine reprezentat in top, cu zece companii, iar cele de hardware și fintech insumeaza…

- Centrul Scolar de Educatie Incluziva (CSEI) ,,Sf. Andrei"" Gura Humorului a organizat pe 11 octombrie 2019 un Simpozion Internațional de Fizioterapie, la care au participat specialiști din domeniul fizioterapiei din Romania, Polonia și Republica Moldova.Au raspuns invitației prof. ...

- "Vom actiona in linia intereselor comune si convergente in materie de pozitionare in formatele de cooperare europene, regionale si internationale relevante, din perspectiva implementarii de tehnologii 5G si a finantarii proiectelor de digitalizare. Subliniez in mod special abordarea noastra comuna…

- Potrivit sursei citate, discutiile dintre cei doi ministri s-au desfasurat la Skopje, la trei zile de la cea de-a 28-a aniversare de la proclamarea independentei Macedoniei de Nord."Subiectele de pe agenda intalnirii au vizat, in principal, perspectivele dezvoltarii relatiilor de cooperare…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, crede ca președintele Klaus Iohannis a discutat în SUA despre dezvoltarea unor reactoare nucleare de mica putere, în acest moment fiind semnat un memorandum cu o firma din SUA."Mie îmi e tare greu sa spun ce s-a discutat acolo (în…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat joi, ca presedintele Klaus Iohannis a discutat cu omolgul sau american, Donald Trump despre dezvoltarea unor reactoare nucleare de mica putere, “small modular reactor”, existand un memorandum semnat cu o firma din SUA in acest sens.“Din informațiile…

- Scriam ieri ca ”Europa Libera”, publicația înființata de CIA și finanțata de Congres, a expus deja ce va pretinde Trump de la Iohannis. Puntele erau clare: - creșterea susținerii financiare pentru prezența militara a SUA în România – și chiar o prezența…

- Uniunea Europeana se pregateste de o toamna intensa. Dupa alegerile din luna mai si ocuparea celor mai înalte functii, toti s-ar astepta ca Bruxelles-ul sa tureze motoarele pentru a începe, în sfârsit, sa se ocupe de multele probleme cu care UE se confrunta în prezent,…