Stiri pe aceeasi tema

- Michael Schumacher a fost transportat cu elicopterul la finalul lunii decembrie, in insula Mallorca. Jurnaliștii de la revista germana Bunte au anunțat ca fostul mare campion mondial și-a aniversat implinirea varstei de 50 de ani, alaturi de familie, pe 3 ianuarie 2019. Chiar inainte de Craciun, Schumacher…

- Michael Schumacher (50 de ani), fostul campion de Formula 1, a fost transportat de un elicopter privat din Elvetia in Spania, acolo unde si-a petrecut sarbatorile si ziua de nastere.Potrivit revistei Bunte, Schumacher a plecat alaturi de familie, ingrijitori si garzile sale de corp, pe 20…

- Revista germana Bunte vine cu vești noi despre situația lui Michael Schumacher! Legendarul pilot de Formula 1, aflat de 5 ani la recuperare in urma unui accident de ski, a fost mutat in luna decembrie intr-o vila de lux din Mallorca, situația in varful unui munte, cu vedere la mare.

- Jurnaliștii de la revista germana Bunte au scris ca, pe 3 ianuarie 2019, Michael Schumacher a aniversat implinirea varstei de 50 de ani la vila familiei din insula Mallorca. Fostul mare pilot de Formula 1, imobilizat la pat in urma accidentul suferit la schi pe 29 decembrie 2013, a fost inconjurat…

- Pe 29 decembrie se împlinesc cinci ani de când Michael Schumacher s-a accidentat grav la schi. Fostul mare pilot de Formula 1 a stat în coma, a fost operat si de atunci e imobilizat la pat. Va împlini 50 de ani la data de 3 ianuarie si aniversarile sunt triste pentru…

- Jean Todt, 72 de ani, artizanul succeselor Ferrari din perioada 1999-2004, a vorbit la un eveniment din Elveția, unde a fost premiat pentru intreaga activitate, despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher. Cand i s-a acordat premiul, fostul șef Ferrari nu a putut vorbi decat despre fostul septuplu…

- Un arhiepiscop german, Georg Ganswein, l-a vizitat pe Michael Schumacher si a dat detalii despre starea de sanatate a fostului mare campion de Formula 1, care în decembrie 2013 a suferit un grav accident la schi.

- Familia lui Michael Schumacher a publicat un interviu pe care fostul mare campion de Formula 1 il oferise fanilor, pe siteul sau oficial, cu putin timp inainte de a suferi accidentul de schi. Schumi a vorbit despre idoli, rivali sau cea mai frumoasa victorie a carierei, informeaza Mediafax.Michael…