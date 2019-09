Michael Schumacher, internat la un spital din Paris: fostul campion mondial va urma un ...

Stiri pe aceeasi tema

- Michael Schumacher, septuplul campion mondial de Formula 1, a fost internat intr-un spital de la Paris pentru un tratament secret, anunta presa din Franta. Fostul sportiv va beneficia de o terapie cu celule stem care sunt injectate pentru a evita inflamarea organelor interne.

