- Infirmiera care il ingrijește pe Michael Schumacher in spital a oferit primele informații despre starea de sanatate a fostului pilot de Formula 1. Este prima oara, dupa tragicul accident, cand cineva ofera aceste informații.

- ​Infirmiera care se ocupa de Michael Schumacher (50 de ani) a declarat, conform Le Parisien, ca fostul pilot de Formula 1 este conștient, informeaz[ Mediafax..Fostul pilot de Formula 1, Michael Schumacher, se afla internat la Spitalul European Georges Pompidou din Paris pentru a primi un tratament…

- Informații de ultima ora despre Michale Schumacher oferita de reprezentanți ai spitalului din Paris presei occidentale. Primele concluzii nu sunt imbucuratoare pentru familia și admiratorii multiplului campion mondial de Formula 1.

- Totul este insa invaluit in mare mister. Marti dupa amiaza, Michael Schumacher si familia acestuia au primit vizita cunoscutului Jean Todt, presedintele FIA si bun prieten cu fostul pilot de Formula 1. A durat 45 de minute, dupa care vizitatorul a parasit clinica fara sa ofere vreo informatie. Jurnalistii…

- Michael Schumacher, ranit grav in timpul unui accident suferit la schi in decembrie 2013, cand s-a lovit cu capul de o piatra, a fost internat luni in spitalul Georges-Pompidou din Paris, pentru un tratament tinut secret. Michael Schumacher a ajuns la ora locala 15:40 la spitalul din Paris, mai exact…

- Acum aproximativ doua luni, un fost șef de-ai lui Michael Schumacher oferea informația ca fostul pilot de Formula 1 face progrese vizibile, iar starea sa de sanatate este mai buna pe zi ce trece.

- Pilotul german Mick Schumacher, fiul septuplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, a obtinut prima sa victorie de etapa in Formula 2. S-a intamplat pe circuitul Hungaroring din capitala Ungariei, Budapesta.

- ​Deși recordurile continua sa-i fie vanate și doborâte, într-o masura, Michael Schumacher ramâne cel mai titrat pilot din istoria F1. Moștenirea sa continua sa fie uluitoare, iar semnele pentru un viitor de succes al fiul sau au atins o noua culme importanta, într-o locație parca…