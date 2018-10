Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Michael Moore a dezvaluit, duminica, intr-un mesaj publicat pe Instagram ca echipa sa de filmare l-a surprins, in februarie 2017, la o manifestatie pe care Trump a sustinut-o in Melbourne, Florida, pe Cesar Sayoc, cel care a trimis 14 bombe artizanale unor opozanti democrati ai presedintelui…

- Suspectul arestat vineri in cadrul anchetei privind coletele explozive trimise unor personalitati din SUA este un republican in varsta de 56 de ani, cu antecedente penale, din statul Florida, informeaza Reuters. Conform documentelor publice, suspectul, pe nume Cesar Sayoc, nascut in districtul…

