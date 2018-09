Ce afaceri face industria dezvoltatoare de jocuri video in Romania

Cifra de afaceri a industriei dezvoltatoare de jocuri video a inregistrat o crestere de 11,6%, in 2017, ajungand la 156 milioane de dolari. In prezent, in Romania, exista peste 80 de studiouri de game development, dintre care peste 50 se afla in... [citeste mai departe]