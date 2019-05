MICHAEL JACKSON, subiectul unui nou proces. INCREDIBIL care este motivul scandalului!

Stiri pe aceeasi tema

- Tohme Thome, fostul manager al lui Michael Jackson, a intentat un proces familiei starului pop și cere sa fie recompensat pentru ca l-a ajutat pe cantareț sa revina in lumina reflectoarelor, in ultima parte a vietii, noteaza The Hollywood Reporter.

- Presa rusa scrie ca din cauza unor pasageri care au incercat sa ia cu ei si bagajele de mana, in momentul aterizarii avionului Suhoi Superjet 100, pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova, evacuarea pasagerilor de pe aeronava care era deja cuprinsa in flacari, a fost incetinit. Iar o buna parte dintre…

- Doi barbati din Marea Britanie sunt cercetati dupa ce au castigat la loto 4 milioane de lire (4,6 milioane de euro). Oamenii au cumparat biletele norocoase cu un card de debit furat, iar acum loteria refuza sa le ofere premiul.

- O mama singura roaga statul sa ii ia cele doua fiice adolescente, deoaerce nu le mai iubește. Femeia susține ca fetele obișnuiesc sa lipseasca de la școala, sa consume droguri și sa o amenințe ca o vor injunghia.

- Ellie White este nu doar o aparatoare infocata a drepturilor animalelor ci și o ecologista convinsa. A luat parte la numeroase acțiuni de plantare de copaci, s-a inscris ca și voluntar in activitați de strangere a gunoaielor din locurile