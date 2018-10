Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a depasit-o pe actrita si cantareata Selena Gomez si a devenit cea mai urmarita celebritate din lume pe reteaua de socializare Instagram, informeaza Press Association. Sportivul de 33 de ani, care s-a transferat in acest an la echipa Juventus Torino,…

- Sofia Vergara, protagonista serialului de comedie "Modern Family", a ocupat pentru al saptelea an consecutiv primul loc in topul Forbes al celor mai bine platite actrite de televiziune din lume, cu venituri de 42,5 milioane de dolari, relateaza vineri site-ul usatoday.com. Artista columbiana, in varsta…

- Tenismena americana Serena Williams este cea mai bine platita sportiva din lume in ultimul an. Topul a fost intocmit de celebra revista Forbes. Williams, care a revenit in competitie in luna martie, dupa ce a adus pe lume o fetita, in toamna anului trecut, a castigat doar 62.

- Topul celor mai bine platite sportive din lume este dominat de jucatoare de tenis. Acestea ocupa 8 din cele 10 locuri in top, iar primele 6 sunt exclusiv tenismene. Simona Halep se afla pe locul 8 in topul Forbes, cu 7. 7 milioane de dolari caștigați anul trecut. Clasamentul celor mai bine platite 10…

- Forbes a publicat topul celor mai bine platite actrițe din lume in 2018. In fruntea clasamentului se afla in acest an Scarlett Johansson, potrivit contactmusic.com. Actrița in varsta de 33 de ani a caștigat in perioada iunie 2017 – iunie 2018 40,5 milioane de dolari, in mare parte datorita rolului ‘Black…

