- Cantareața americana Britney Spears a declarat, intr-o audiere care a avut loc la Curtea Superioara din Los Angeles, ca iși dorește sa iasa de sub curatela tatalui ei, dupa ce acesta ar fi internat-o cu forța intr-o clinica de psihiatrie,

- Un baiețel de doar noua ani, a fost sfașiat de un caine sambata dimineața, in timp ce se afla in apropierea unui parc din Cornwall, in vacanța, alaturi de mama sa și o prietena de familie, proprietara...

- Prince, Paris si Blanket sunt, oficial, copiii recunoscuti de popstar. Totusi, recent, fosta sotie a lui Michael Jackson a recunoscut ca acestia sunt conceputi cu ajutorul unui donator anonim, nefiind, biologic vorbind, copiii lui Michael Jackson.

- Fiica regelui muzicii pop, Paris Jackson (20 de ani), le-a raspuns celor care il acuza si il judeca pe tatal sau, ca urmare a controversatului documentar despre abuzurile lui, „Leaving Neverland“.

- Piesele lui Michael Jackson au fost eliminate din playlist-urile statiilor radio din Quebec. Decizia a fost luata dupa rumoarea provocata de documentarul „Leaving Neverland“, despre copiii pe care i-ar fi abuzat regele muzicii pop.