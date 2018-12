Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a respins marți doua noi rapoarte ale Statelor Unite, potrivit carora Rusia a utilizat toate rețelele de socializare importante pentru a influența alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, relateza site-ul agenției Reuters. Kremlinul susține ca cele doua…

- Fostul consilier al lui Donald Trump, Michael Flynn, nu va merge la închisoare, în ciuda problemelor sale legale, deoarece a cooperat pe deplin cu procurorii pe tema legaturilor dintre echipa președintelui și oficialii ruși.

- Procurorul special Robert Mueller a declarat in fata unui tribunal federal marti ca Michael Flynn, fostul consilier pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a oferit „o asistenta substantiala” investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, scrie CNN.

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump trebuie sa se intalneasca pentru a discuta despre Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a declarat joi o sursa diplomatica din Rusia, relateaza Mediafax care citeaza site-ul agenției Reuters.

- Rusia a informat luni ca se pregateste de plasarea unor rachete nucleare americane in Europa in urma retragerii Washingtonului din acordul nuclear din perioada Razboiului Rece, in ciuda faptului ca SUA neaga ca ar avea astfel de planuri, scrie Reuters preluata de news.ro.Rusia incearca sa…

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca Moscova dorește restabilirea dialogului cu Statele Unite privind Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat luna trecuta retragerea SUA din acest acord, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Ministrul american al apararii, James Mattis, a afirmat ca SUA poarta consultari cu aliatii lor europeni privind tratatul de control al armelor, in timp ce tari membre ale tratatului,NATO fac apel la Washington sa incerce mai degraba sa determine Rusia sa se conformeze decat sa se retraga din el,…