Michael Douglas va primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood

- Cu el se marita fiica lui Johnny Depp? Un nou cuplu la Hollywood! Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp cu Vanessa Paradis, se iubeste, mai nou, cu Timothee Chalamet, actorul din apreciatul film “Call Me By Your Name”, nominalizat la Oscar. Cei doi si-au anuntat idila intr-un mod cat se poate de romantic,…

- Nicolas Cage este acuzat de abuz fizic de catre o femeie care susține ca a fost iubita actorului, insa acesta neaga acuzațiile. Vickie Park susține ca a avut o relație marcata de mai multe pauze cu actorul de la Hollywood, din iunie 2017. Acum, femeia spune ca Nicolas Cage a abuzat-o fizic luna trecuta,…

- Actorul Burt Reynolds, cunoscut din filmele “Smokey si Banditul”, “Boogie Knights” si “The Longest Yard”, a murit, joi, la varsta de 82 de ani, dupa ce a suferit un atac de cord, transmite News.ro . Burt Reynolds a murit, joi, intr-un spital din Florida, unde fusese adus dupa ce a suferit un atac de…

- Doliu in lumea vedetelor de la Hollywood! Cunoscutul actor Burt Reynolds a murit la varsta de 82 de ani. Acesta a jucat in mai multe filme de succes, printre care „Smokey si Banditul”, „Longest Yard” si „Eliberarea”. Burt Reynolds a murit la un spital din Florida, unde era internat. El ar fi suferit…

- Considerat cel mai longeviv strabunic de la Hollywood, Kirk Douglas, care in acest an implineste 102 ani si este tatal celebrului Michael Douglas, a reusit sa-i emotioneze pe toti internautii. Cameron, baiatul lui Michael Douglas, i-a pozat alaturi pe fiica lui si pe bunicul lui. Imaginea a facut rapid…

- Noul film al regizorului Peter Jackson, despre Primul Razboi Mondial, realizat din inregistrari de arhiva restaurate si colorate, va fi prezentat in premiera la BFI London Film Festival, informeaza marti Press Association. Proiectul al carui titlu a fost anuntat recent - "They Shall Not Grow Old" -…

- Leonardo DiCaprio a anunțat ca a decis sa investeasca intr-o companie de incalțaminte prietenoasa cu mediul, Allbirds, ce folosește pentru talpi un derivat din trestie de zahar in loc de plastic. DiCaprio , care este unul dintre actorii de la Hollywood ce promoveaza stilul de viața ecologic, a donat,…