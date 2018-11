Michael Douglas se teme pentru copiii lui

Stiri pe aceeasi tema

- Michael Douglas are o viața la care doar mulți viseaza, insa actorul nu a fost lipit de necazuri și drame in familie.Acum in varsta de 74 de ani, Michael Douglas are o casnicie fericita de peste 18 ani cu actrița Catherine Zeta-Jones și a depașit perioada care l-a marcat in tinerețe.

- Celebrul actor american Michael Douglas a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Artistul, cu o cariera de 50 de ani, a fost insoțit la ceremonie de soția lui, Catherine Zeta-Jones, de tatal sau, legendarul Kirk Douglas, și de copii.

- Michael Douglas, in varsta de 74 de ani, cunoscut pentru roluri din filme ca „Wall Street", „Fatal Attraction", „Basic Instinct", „Liberace" si „Ant-Man", devenit celebru odata cu serialul „The Streets of San Francisco" (1972 - 1976), a fost insotit la ceremonie de tatal lui, Kirk Douglas, in varsta…

- Catherine Zeta-Jones a postat pe contul ei de Instagram un mesaj special pentru sotul ei, Michael Douglas, in ziua cand actorul a implinit 74 de ani. Cei doi sunt nascuti in aceeasi zi, pe 25 septembrie.

- Carys Zeta Douglas, fiica actorilor Catherine Zeta Jones – Michael Douglas a participat la un eveniment special organizat de designerul Michael Kors la Saptamana modei de la New York și a fost senzația serii. Mezina familiei, in varsta de 15 ani, a venit pe covorul roșu insoțita de mama ei, iar criticii…

- Fiul lui Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas incepe facultatea, iar parinții lui celebri l-au condus la camera de camin in care iși va petrece urmatorii ani. Cu aceasta ocazie, Catherine a postat pe contul sau de Instagram un clip cu imagini de la facultate, dar și fotografii cu Dylan cand era bebeluș.…

- Catherine Zeta-Jones și soțul ei, actorul Michael Douglas, au doi copii adolescenți: pe fiica de 16 ani, Carys, și pe Dylan (18). Acesta din urma tocmai ce a parasit casa parinteasca, stabilindu-se intr-un camin studențesc. Catherine Zeta-Jones a documentat tot momentul. Dylan e primul nascut al cuplului…