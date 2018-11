Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au fost ranite dupa ce mai multe pietre s-au desprins dintr-o stanca și s-au prabușit pe o plaja plina de turiști de pe insula greceasca Zakynthos, scrie The Sun. Imaginile cu pietrele care se prabușesc peste turiștii aflați pe plaja Navagio au fost postate pe internet și arata…

- Chiar daca traieste cu un spaniol, Florinel de la Visina nu renunta la sotul sau, Philip Clements, de care s-a desp[rtit, neoficial, anul trecut. Florin Marin l-a serbat pe fostul cleric la implinirea varstei de 80 de ani. Petrecerea a avut loc pe plaja, la un hotel din Spania.

- O portiune de plaja din Mangalia a fost inchisa dupa ce in noaptea de luni spre marti a fost poluata cu hidrocarburi. Autoritatile au intervenit si au strans aproape 12 tone de material poluant in amestec cu nisip. Plaja afectata va fi redeschisa dupa inlaturarea efectelor produse de poluare, informeaza…

- In 2016 Ioana Filimon a fost desemnata cea mai frumoasa femeie din Romania, iar acum dupa doi ani, continua sa atraga toate privirile cu formele sale bine definite.(Cele mai bune oferte laptopuri) Miss Romania a incins atmosfera din Mamaia și a pus pe jar mintea celui mai ravnit burlac din showbiz-ul…

- Se pare ca in țara noastra exista un loc asemanat cu cel al Alpilor elvețieni. Spunem asta pentru ca studiile arata ca puritatea aerului din Colibița, Valea Bistriței, are o concentrație de 90 micrograme/m3 de ozon, iar valoarea medie in Romania este de 72,6 micrograme/m3. PE LANGA AERUL CURAT, COLIBIȚA…

- In perioada 10 - 19 august, are loc in statiunea Eforie Nord, cantonamentul echipei naționale de fotbal pe plaja, care se va incheia cu doua meciuri internaționale in compania Bulgariei. Partidele cu vecinii de la sud de Dunare sunt programate pe 18 august, ora 18.00, respectiv 19 august, ora 11.00.Pentru…