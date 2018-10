Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul canadian Michael Buble a anuntat ca se retrage din muzica, spunand ca lupta fiului sau, Noah, pentru a invinge cancerul cu care a fost diagnosticat in urma cu doi ani l-a schimbat pentru totdeauna, informeaza Daily Mail, potrivit news.ro.Starul de 43 de ani a explicat, intr-un ultim…

- Cantaretul american Lenny Kravitz va concerta la Cluj-Napoca, in cadrul unui eveniment care face parte din turneul prin care isi promoveaza cel mai recent album lansat, Raise Vibration. Lenny Kravitz va fi prezent pe 6 mai 2019, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Single-ul „It’s Enough”, extras de…

- Magda Vasiliu a facut dezvaluiri cutremuratoare despre perioada in care s-a luptat cu boala cumplita care pusese stapanire pe fiul sau. David, in varsta de 9 ani, a fost diagnosticat cu cancer in urma cu un an și ceva și de atunci a inceput calvarul. Magda Vasiliu a fost forțata de sistem sa plece din…

- Magda Vasiliu a povestit cu lacrimi in ochi despre cea mai crunta perioada din viața ei. Fiul ei, Vlad a fost diagnosticat cu cancer , ier de atunci, fosta prezentatoare tv a dus o lupta dura cu boala nemiloasa a copilului ei. Dupa ce baiatul s-a vindecat in Italia, Magda Vasiliu și sotul ei au luat…

- Cantaretul de muzica usoara Dan Spataru s a nascut pe 2 octombrie 1939, la Aliman, Constanta si s a stins din viata pe 8 septembrie 2004 la Bucuresti. Potrivit Wikipedia, Dan Spataru s a nascut in 2 octombrie 1939. Si a petrecut copilaria la Aliman, comuna natala, in Ion Corvin si la Medgidia, alaturi…

- Liviu Dragnea ar fi schimbat locația nunții fiului sau dupa ce pe facebook a aparut invitația originala la nunta și protestatarii au anunțat ca vor merge sa boicoteze evenimentul, scrie portalul stiridindiaspora, care citeaza Romania Tv.Cununia religioasa ar fi urmat sa aiba loc la Biserica…

- Cantaretul de muzica populara Ovidiu Purdea Somes a afirmat ca Dumitru Farcas a fost unul dintre cei mai frumosi romani pe care i-a cunoscut, considerand ca acesta putea fi numit ”voievod al taragotului”, transmite corespondentul MEDIAFAX. Cantaretul de muzica populara Aurel Tamas considera ca decesul…

- Dupa ani intregi in care si-au pastrat imaginea intacta, au indraznit sa faca unele schimbari care le-au transformat complet. Iata ce cantarete de muzica populara si-au schimbat, de-a lungul anilor, aspectul. Si-au obisnuit publicul cu o anumita coafura, tipica artistelor de folclor, cu par lung, impletit,…