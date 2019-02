Stiri pe aceeasi tema

- O experiența muzicala fabuloasa, la frontiera subtila dintre genuri și teritorii muzicale Cvintetul Liminal Zone, condus de saxofonistul și compozitorul Ulrich Drechsler, va fi adus la București și la Cluj de Jazz Fan Rising, in partenariat cu Forumul Cultural Austriac. Ulrich Drechsler este un muzician…

- Uniunea Naționala a Patronatului Roman susține demersul celor 50 de profesori universitari de economie din cadrul facultaților de profil din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și București, de a propune: retragerea de urgența a OG 114; gasirea rapida de alte soluții decat suprataxarea economiei pentru…

- Violonistul, dirijorul și compozitorul olandez a acceptat sa discute, in exclusivitate pentru Libertatea, despre Romania, relația sa cu naistul Gheorghe Zamfir, dar și despre cum arata timpul sau liber, alaturi de soție, de cei doi copii și de cei cinci nepoți. Andre Rieu e un nume de care romanii sunt…

- Sunt patru orașe din România în Indexul Calitații Vieții publicat de centrul Numbeo. Dintre cele patru, Cluj-Napoca ocupa cel mai bun loc. Astfel, cele patru urașe din România care au fost incluse în index sunt Cluj-Napoca, pe locul 106, Timișoara pe locul 126, Iași…

- O aeronava a companiei Air France a fost obligata se aterizeze de urgența pe aeroportul „Henri Coanda” din Otopeni in aceasta seara. Avionul marca Boeing 777 efectua o cursa pe ruta Bangkok – Paris. O persoana aflata la bordul aeronavei a necesitat ingrijiri medicale de urgența și, din acest motiv,…

- Deja exista in Romania un oras in care preturile apartamentelor le-au depasit pe cele de dinaintea crizei economice. Ramane de vazut daca, incepand din 2019, vor continua scumpirile si in restul tarii sau daca dimpotriva, piata se va prabusi din nou. Pana acum, nici macar analistii cu experienta in…

- "Cand tara ajunge pe mana unor politicieni de proasta calitate… Unul care se autointituleaza a fi lider al opozitiei si viitor prim-ministru, face plangere penala si il acuza pe premier de INALTA TRADARE . Un altul care este lider al aliantei de guvernare, cere sa se faca plangere penala impotriva…

- Lenny Kravitz revine in Romania, pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca. Artistul a decis ca dupa intalnirea din 2008 din București, sa ofere romanilor o noua seara de neuitat. Pentru prima oara pe o scena din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul sau album, Raise Vibration.…