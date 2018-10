Michael a lovit SUA cu 250 km/h. Imagini terifiante

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte oameni au murit in statele americane Florida si Georgia, din cauza uraganului Michael, au anuntat joi autoritatile locale citate de AFP si Reuters.Uraganul a fost retrogradat joi la categoria de furtuna tropicala.

- Situatie catastrofala in statul american Florida provocata de uraganul Michael. Copaci doborati, acoperisuri smulse si drumuri distruse. Unii oameni si-au abandonat locuintele inainte ca furtuna sa se declanseze. Pana acum, cel putin o persoana si-a pierdut viata.

- Autoritatile din Florida au emis un avertisment miercuri, in care au spus ca Michael, o furtuna tropicala de categoria 4 care s-a format in Golful Mexic, ar putea deveni cel mai devastator uragan din ultimii 100 de ani care loveste partea nordica a acestui stat american, informeaza DPA.Guvernatorul…

- Cel putin 51 de persoane au fost ranite in urma taifunului Trami, care a lovit duminica Japonia, fortand anularea zborurilor si a trenurilor, inclusiv in zona Tokyo, in timp ce autoritatile au emis avertizari privnd intensificari ale vantului si ploi torentiale, relateaza AP.

- Un seism puternic, de magnitudinea 7,5, a zguduit vineri Insulele Sulawesi, in centrul Indoneziei, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, iar informatii despre eventuale victime nu erau disponibile imediat, relateaza AFP.Cutremurul a afectat centrul insulei, la o adancime de zece…

- Catrinel Sandu traiește o noua poveste de dragoste, dupa divorțul de fostul tenismen Gabriel Trifu. Vedeta și-a regasit fericirea in brațele unui stomatolog american, pe nume Steve (45 de ani). Catrinel și Steve au realizat o ședința foto pentru revista Unica. In noul numar al revistei Unica , Catrinel…