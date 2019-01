Mica Unire. Iohannis: sa dam la o parte populismul si sa ne reintoarcem la prioritatile oamenilor

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Unirii Principatelor gasește liderii politici mai dezbinați ca niciodata, anunța Antena3. De la Iași, Klaus Iohannis a transmis un nou mesaj dur: Puterea pune in pericol viitorul tarii prin masuri dezastruoase.Joi, președintele a ajuns la manifestarea organizata de Patriarhie, in Capitala,…

- Șeful statului a fost fotografiat alaturi de un grup de schiori care și-au facut un selfie cu președintele Romaniei, conform paginii de Facebook a userului Marian Moga. Klaus Iohannis a mai fost la schi in Munții Șureanu și in ianuarie 2018. Președintele era imbracat in costumul de schi negru…

- Romania preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Austria, un partener serios si bun, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis. "Este un moment simbolic pentru Romania si ne bucuram de faptul ca preluam aceasta presedintie de la un partener atat de serios si bun cum este Austria", a…

- Seful statului a transmis ca anul acesta a fost unul greu pentru sistemul judiciar si a precizat ca CSM a ramas un factor de echilibru. „Ma bucur sa ne revedem, asa, o data pe an. Nu este nici prea des nici prea rar. (..) Dati-mi voie sa felicit conducerea care isi incheie mandatul, a fost un an foarte…

- Presedintele Igor Dodon a transmis un mesaj de felicitare omologului sau de la Cotroceni, Klaus Iohannis, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Seful statului i-a urat presedintelui roman „cele mai sincere felicitari, insotite de alese urari de bunastare si prosperitate pentru poporul roman”.

- Klaus Iohannis a declarat, duminica la Bruxelles, ca desi are mai multe divergente cu Guvernul, pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre România nu se numara printre ele, precizând ca nu are intentia sa exporte pe plan extern neîntelegerile interne.…

- In luna decembrie a anului 1869, pe Bulevardul Academiei, artera care iși va schimba numele in “Bulevardul Elisabeta Doamna” din 1871, este dat in folosința noul local al Universitații București, al doilea centru universitar din Romania dupa “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (fondat in 1860). La deschiderea…