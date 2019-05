„Mica Romă” ocupată de agenţi secreţi, elicoptere şi poliţişti, la repetiția generală pentru vizita Papei Francisc la Blaj Papa Francisc isi va incheia vizita in Romania duminica, 2 iunie 2019, la Blaj. In cursul zilei de ieri, 17 mai 2019, in „Mica Roma” a avut loc o repetitie generala a organizatorilor. Organizatorii vizitei de stat a Papei Francisc la Blaj, au realizat vineri, 17 mai, repetitie generala a tuturor momentelor acestui eveniment. Inca de la intrarea in oras, masinile de Politie si agentii de circulatie au putut fi observati la aproape fiecare intersectie. Au fost exersate fluxurile de intrare auto si zonele de acces spre punctele ”fierbinti” ale evenimentului: zona pietei centrale si zona Campiei Libertatii,… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

