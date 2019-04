Mică publicitate şcolară *Pierdut punctualitate la ore. *Fac schimb de ceasuri ramase in urma cu caiete uitate in banca. *Elev serios, ofer cele mai avansate si rapide metode de rupt scaune si sfasiat perdele. *Ofer consultatii de specialitate pentru incepatori in ale scrisului pe banca. *Adresati-va cu incredere! Posed cele mai variate metode de motivare a absentelor nemotivate: […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

