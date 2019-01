Stiri pe aceeasi tema

- Leul coboara la un nou minim istoric in raport cu moneda europeana. Cursul anunțat de BNR a depașit 4,7 lei pentru un euro și nu da semne ca s-ar opri in curand. Ce se intampla și ce inseamna pentru fiecare dintre noi acest leu din ce in ce mai slab, ne explica Diana Dumitrașcu.

- Leul s-a depreciat marti cu 0,51 bani (0,11%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6822...

- Leul si a continuat deprecierea joi cu 0,42 bani 0,09 fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei BNR fiind de 4,6764 lei euro, aceasta dupa ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei, informeaza Agerpres.roIn…

- Leul si-a continuat deprecierea joi cu 0,42 bani (0,09%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro, aceasta dupa ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei.

- Cursul valutar leu-euro a atins, joi, un nou minim istoric: 4,6764 lei, o creștere de 0,09% fața de miercuri, arata datele publicate de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Cursul de schimb pentru euro a ajuns la cel mai redus nivel istoric miercuri, 4,6722 lei, o creștere de 0,11% fața de ziua ...

- Cursul valutar leu-euro a atins, joi, un nou minim istoric: 4,6764 lei, o scadere de 0,09% fața de miercuri, arata datele publicate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), scrie Mediafax.Cursul de schimb pentru euro a ajuns la cel mai redus nivel istoric miercuri, 4,6722 lei, o creștere de 0,11%…

- Leul s-a depreciat joi cu 0,42 bani (0,09%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro. Aceasta dupa ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei. In schimb, leul a castigat…

- Leul s-a depreciat, miercuri, in fata euro, atingand un nou minim istoric, respectiv 4,6722 lei/euro. Precedentul minim inregistrat de moneda nationala in raport cu euro era de 4,6695 lei/euro, atins la finalul lunii iunie 2018.