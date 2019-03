Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Simona Halep, locul 3 WTA si favorita 2, s-a calificat in turul trei al turneului Miami Open, impunandu-se cu scorul de 6-1, 6-3, intr-o ora si trei minute, in fata americancei Taylor Townsend, locul 96 mondial, sportiva care a venit din calificari, relateaza news.roVezi și: Informare…

- Surpriza la Miami, Monica Niculescu o ajuta pe Simona Halep de o concurenta importanta in lupta pentru ierarhia WTA. Jucatoarea noastra a caștigat primul act in disputa cu Garbine Muguruza. Monica s-a impus la tie-break cu 7-0! A urmat revenirea, 6-4 pentru spaniola, pentru ca in decisiv sa se impuna…

- Simona Halep o va intalni pe Taylor Townsend, locul 96 WTA, venita din calificari, in turul doi la Miami Open, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 00.30. Partida dintre cele doua este programata a cincea de pe Terenul 1 si va incepe dupa trei meciuri de pe tabloul masculin si…

- Dupa calificarea pe tabloul principal in fata ucrainencei Katerina Kozlova, Monica Niculescu si-a aflat adversara din turul I de la Miami Open. Ea este slovena Tamara Zidansek (66 WTA). Invingatoarea acestui duel in premiera (care s-a disputat noaptea trecuta) va evolua in mansa a doua cu spaniola…

- Jucatoarea americana Taylor Townsend, locul 96 WTA, venita din calificari, a acces, joi, in turul doi al turneului Miami Open, faza in care o va intalni pe Simona Halep, relateaza News.ro.Citește și: Președintele FRF, Razvan Burleanu, s-ar mulțumi și cu un punct in urma meciului cu Suedia…

- Miercuri, a fost stabilit si meciul care ii va oferi Simonei Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, adversara din mansa a doua. Suedeza Johanna Larsson, locul 79 WTA, va da piept cu americanca Taylor Townsend, locul 96 WTA, care a trecut de calificari. Invingatoarea din acest meci va evolua cu…

- Monica Niculescu, locul 138 WTA, venita din calificari, va evolua in turul I al Miami Open cu Tamara Zidansek din Slovenia, locul 66 WTA, relateaza News.ro.Citește și: Fostul fotbalist Diego Maradona a ajuns la zece copii Invingatoarea din acest meci va evolua in mansa a doua cu spaniola…

- Simona Halep (27 ani) a invins-o pe estona Kaia Kanepi (33 ani), in turul 1 la Australian Open 2019 (14-27 ianuarie), cu 6-7 , 6-4, 6-2. Romanca, in prezent numarul unu mondial, s-a calificat astfel in turul 2 și urmeaza sa joace cu rusoaica Sofia Kenin (20 ani). Dupa un meci destul de dificil, in care…