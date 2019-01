Stiri pe aceeasi tema

- Coloanele de masini care asteapta sa iasa din Romania prin punctul de frontiera Giurgiu - Ruse se intind pe 15 kilometri, au anuntat, joi seara, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

- Diana Dumitrescu a luat o decizie radicala privind cariera sa. Indragita actrița este hotarata sa se reprofileze, iar domeniul ales nu are nici cea mai mica legatura cu lumea artistica sau mondena. Diana Dumitrescu, in varsta de 35 de ani, este pusa pe schimbari majore in viața sa. Dupa ce anul acesta…

- Guvernul spaniol a luat o decizie radicala pentru cetațenii spanioli: Renunțarea la toate mașinile cu motoare pe benzina, motorina și hibrida! De cand va intra in vigoare aceasta hotarare

- Un tânar de 21 de ani a fost arestat preventiv miercuri, pentru 30 de zile, dupa ce, în urma cu o saptamâna, s-a sustras controlului rutier si a pus în pericol viata unui agent de circulatie pe care l-a acrosat cu autoturismul,

- Orașul in care se desfașoara show-ul Exatlon este impanzit cu 30 de camere de luat vederi HD pentru a filma atat ziua cat și noaptea, totul cu ajutorul financiar al companiei care realizeaza și emisiunea din Romania. Decizia a fost luata in urma uciderii unui cameraman turc. Totodata, in afara de cele…

- Julia Roberts e regina comediilor romantice, dar considera ca vremea lor a apus. „Frumușica” se afla intr-un punct in care nu se mai vede jucand in filme de acest gen, dupa cum ea insași a declarat, duminica seara, in timpul unei emisiuni de televiziune. Actrița de 50 de ani a recunoscut ca nu va refuza...…

- Meghan Markle și Prințul Harry formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din lume. Acum, la cinci luni de la casatorie, cei doi indragostiți au luat o decizie radicala, care le-a adus in suflet foarte multa fericire.

- Schimbare radicala in noua Lege a pensiilor! Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, „umbla” la varsta de pensionare. Șefa de la MMJS vine cu modificari imense in noul proiect de lege.Potrivit noilor informații „scurse” in presa, Lia Olguța Vasilescu muta in forța și schimba... Citește…