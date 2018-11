Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au descoperit o noua planeta. Aceasta ar putea redefini tot ce știm despre sistemul solar și micul univers in care traim. Pe 2 octombrie, specialiști in astronomie au confirmat ca a fost descoperita o planeta noua. A fost denumita Goblin și e o planeta pitica. Ce știm pana acum despre Goblin…

- La „X Factor”, totul e posibil, iar asta au demonstrat-o nu doar concurentii care si-au facut curaj sa apara in fata intregii tari, ci chiar juratii super show-ului, care de multe ori au fost vazuti in ipostaze in care nimeni nu ar fi crezut vreodata ca vor ajunge sau au facut marturisiri care i-au…

- La „X Factor”, totul e posibil, iar asta au demonstrat-o nu doar concurentii care si-au facut curaj sa apara in fata intregii tari, ci chiar juratii super show-ului, care de multe ori au fost vazuti in ipostaze in care nimeni nu ar fi crezut vreodata ca vor ajunge sau au facut marturisiri care i-au…

- La „X Factor”, totul e posibil, iar asta au demonstrat-o nu doar concurentii care si-au facut curaj sa apara in fata intregii tari, ci chiar juratii super show-ului, care de multe ori au fost vazuti in ipostaze in care nimeni nu ar fi crezut vreodata ca vor ajunge sau au facut marturisiri care i-au…

- Juratii de la „X Factor“ surprind publicul de fiecare si, demonstreaza cu fiecare editie care trece, ca pot face marturisiri pe care nimeni nu credea ca le poate auzi vreodata. Este si cazul lui Stefan Banica, artist care, provocat de o tanara concurenta de doar 15 ani, originara din Republica Moldova,…

- La „X Factor”, totul e posibil, iar asta au demonstrat-o nu doar concurentii care si-au facut curaj sa apara in fata intregii tari, ci chiar juratii super show-ului, care de multe ori au fost vazuti in ipostaze in care nimeni nu ar fi crezut vreodata ca vor ajunge sau au facut marturisiri care i-au…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a facut o declarație neașteptata pe contul sau de socializare. Mircea Badea este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. In plan personal, Mircea badea formeaza un cuplu cu vedeta de televiziune Carmen Bruma. cei doi au un baiețel pe nume Vlad. Mircea…

- Specialistii prevad un viitor sumbru pentru fauna de pe Pamant! Pana in 2100, planeta va pierde intre 20 si 40% din biodiversitatea sa. O imagine cu felul in care va arata Terra in 2066 a devenit virala pe Internet. Poluarea și incalzirea globala vor transforma complet planeta pe care o numic „acasa”.…