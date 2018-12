Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, marti seara, ca isi doreste la un moment dat sa castige un titlu de Grand Slam la dublu mixt alaturi de Horia Tecau. "Horia face jocul de dublu perfect. Eu alerg... de alergat, alerg destul de bine. Incerc sa servesc cat…

- Simona Halep si Horia Tecau intentioneaza sa joace cateva turnee de grand slam la dublu mixt, pentru a se pregati cat mai bine pentru o eventuala participare la Jocurile Olimpice din 2020, unde tintesc o medalie, scrie news.ro."Horia face jocul de dublu perfect, eu, de alergat, alerg destul…

- Printre tenismenele cooptate se numara și șteianca Irina Maria Bara (23 de ani), clasata actualmente pe locul 158 la simplu, respectiv 78 la dublu, in iararhia WTA. Lotul s-a reunit in premiera la Casa Olimpica, fiind alcatuit din Simona Halep (1 WTA la simplu, 158 la dublu), Mihaela Buzarnescu…

- "Anul viitor sper sa fie mai bun si sa fiu mai multumit. Vreau sa am un turneu ATP castigat si sa ajung in Top 50, sa raman acolo", a declarat Copil. Intrebat daca la JO de la Tokyo ar vrea sa joace la dublu mixt, Copil a raspuns: "La dublu mixt la Tokyo, Horia este luat, am ramas eu cu Florin…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu va evolua in proba de dublu a turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.349.363 dolari, alaturi de poloneza Alicja Rosolska, si va fi rezerva la simplu. La competitia de la Zhuhai, castigata anul trecut de germanca Julia…

- Perechea formata din sportivul roman Horia Tecau și olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, marți, 9 octombrie, in optimile de finala ale probei de dublu la turneul Masters 1.000 ATP de la Shanghai, dotat cu premii totale de 7.086.700 dolari, scrie Mediafax.Tecau și Rojer s-au impus dupa…

- Jucatorul de tenis Horia Tecau a declarat, marti, ca obiectivul din acest sfarsit de an este participarea alaturi de partenerul sau de dublu Jean Julien Rojer la Turneul Campionilor, competitie programata in perioada 11 18 noiembrie la Londra, transmite Agerpres.roConteaza mult ca impreuna cu Jules…

- Japoneza Naomi Osaka a fost votata cea mai buna jucatoare a lunii august in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), dupa ce a castigat turneul US Open, primul de Grand Slam din cariera sa, in prima saptamana a lunii septembrie, in timp ce Simona Halep s-a clasat pe locul doi in ancheta. Osaka…