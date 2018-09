Stiri pe aceeasi tema

- "Saptamana viitoare cred ca venim cu o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA de la 9 la 5% pentru turism. Va fi acea scadere pentru partea de cazare si alte articole in aceasta zona", a declarat recent ministrul Finantelor. Potrivit documentului publicat sambata pe pagina de Internet a…

- Ocupatia de "expert in dezvoltare durabila" a fost inclusa in categoria meseriilor recunoscute in Romania, la propunerea Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, ordinul fiind publicat in Monitorul Oficial, a anunțat Guvernul. "Expertul în dezvoltare durabilă este o ocupaţie…

- Preturile au crescut mai mult în primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, iar rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Preturile la categoria energie electrica, gaze si încalzire centrala…

- In luna august, romanii au scos mai mulți bani din portofele pentru citrice, oua, dar și pentru paine și produsele de franzelarie. Acestea sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in august, comparativ cu luna iulie. In creștere au fost și tarifele pentru gaze naturale, energie electrica si tarifele…

- Citricele si fructele meridionale, dar si ouale s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii august fata de iulie la categoria produselor alimentare, in crestere fiind si tarifele pentru gaze naturale, energie electrica si tarifele serviciilor postale si de transport aerian, reiese din datele Institutului…

- Produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa si salubritate, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri,…

- Serviciile medicale ieftine din Romania atrag turiștii straini, iar pe langa banii destinați pentru ingrijire, aceștia mai aloca sume consistente pentru baruri și restaurante sau cadouri. In medie, o persoana care vine in țara pentru tratament medical consuma 4.100 lei. Bisericile și manastirile din…

- Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), consultate de Agerpres, preturi mai mici regasim in luna iunie, fata de mai, si la categoriile legume si conserve de legume, cu 1,56%, fructe si conserve din fructe, cu 1,32%, dar si la zahar (0,53%), malai (0,14%), produse de morarit (0,04%),…