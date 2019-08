Stiri pe aceeasi tema

- Au pierdut bani ministerele Educatiei Nationale, Fondurilor Europene, Cercetarii si Inovarii, Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Economiei, Apelor, Padurilor si Mediului, Transporturilor, la care se adauga Secretariatul General al Guvernului. Bugetele…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) organizeaza, marti, conferinta de inchidere a doua proiecte ce au vizat finantarea IMM-urilor si promovarea exporturilor acestora, anunța AGERPRES.Citește și: Vești uriașe pentru toți elevii! Masura-bomba a Guvernului –…

- Poate ca unul dintre cele mai importante si de succes programe guvernamentale este Start-up Nation. Zeci de mii de romani, printre care sute de aradeni, pot sa isi ia viata in propriile maini, sa devina proprii sefi, sa isi deschida firme si sa faca bani. Totul, cu ajutorul Guvernului. Si asta pentru…

- Reuniunea informala a Grupului de Lucru privind Chestiuni Comerciale (WPTQ), sub mandatul Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, a avut loc in Municipiul Buzau, in perioada 30-31 mai 2019. Grupul de lucru WPTQ reprezinta principalul format de lucru, la nivelul Consiliului UE, in care se…

- Negocierile purtate de producatorii romani de mobila prezenti la International Contemporary Furniture Fair New York se vor concretiza in comenzi si contracte in valoare de cel putin 1,2 milioane euro in perioada urmatoare, potrivit estimarilor expozantilor, arata un comunicat al Ministerului pentru…

- Negocierile purtate de producatorii romani de mobila prezenti la International Contemporary Furniture Fair New York se vor concretiza in comenzi si contracte in valoare de cel putin 1,2 milioane euro in perioada urmatoare, potrivit estimarilor expozantilor, arata un comunicat al Ministerului pentru…

- O companie din China a fost inaugurata la Braila, in urma unei investiții de 17 milioane de euro, compania urmand a angaja, in prima faza, 200 de persoane, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, conform Mediafax.Fabrica va produce corpuri de iluminat. Compania…

- Producatorul turc de componente pentru industria auto Martur Automotive Seating and Interiors a inaugurat lucrarile de extindere a capacitatii fabricii din Oarja, judetul Arges, unde vor fi create 481 de locuri de munca, in urma unei investitii de 82,85 milioane lei, investitia fiind cofinantata…