- Un pahar de suc de portocale ne ajuta sa impedicam scaderea masei osoase si, implicit, sa prevenim osteoporoza, potrivit unui studiu recent realizat de cercetatorii americani, conform Agerpres.ro. Naringina, una dintre substantele din clasa flavonoidelor, care se gaseste din abundenta in citrice si…

- Lista cu datornicii care nu și-au platit obligațiile fiscale in cel de-al treilea trimestru al anului 2018 a fost afișata online de Fisc, conform legislației in vigoare. Atat firme, cat și persoane fizice autorizate (PFA) care nu și-au platit obligațiile fiscale catre Agentia Nationala de Administrare…

- Contribuabilii care au datorii la Fisc isi vor putea plati in rate obligatiile fiscale. Plata in rate este valabila atat pentru obligatiile fiscale, precum taxe, impozite sau amenzi, cat si in cazul dobanzilor.

- Guvernul a decis, joi, sa acorde o bonificatie de 10% contribuabililor care isi vor plati anticipat obligatiile fiscale. Fiscul va trimite decizii de impunere in doua transe, iar termenul pentru a beneficia de bonificatie depinde de momentul in care persoana va primi decizia de impunere.

- Ordonanta de Urgenta privind obligatiile fiscale Foto: gov.ro. Guvernul a adoptat joi, 4 octombrie, o Ordonanta de Urgenta care le ofera o bonificatie persoanelor fizice care îsi platesc integral si anticipat obligatiile fiscale pentru anul acesta. Purtatorul de cuvânt…

- „In vederea organizarii activitații organelor fiscale centrale teritoriale, precum și derularii in mod unitar a procesului de emitere și transmitere a deciziilor de impunere prin care se definitiveaza contributiile de asigurari sociale, pentru anii fiscali 2016 și 2017, prin prezentul proiect de…

- Persoanele care elimina din regimul lor alimentar carbohidratii traiesc mai putin decat cei care nu procedeaza astfel. Este concluzia unui grup de oameni de stiinta care au studiat aceasta problema mai bine de 25 de ani,...