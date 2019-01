MFP nu se mai imprumuta de la banci! A decis sa se finanteze din rezerve, care ii ajung maxim 6 luni!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a spus, marti, ca ministerul de resort are suficiente sume pentru a-si finanta operatiunile, astfel ca nu are nevoie sa se imprumute din piata, in contextul in care, in ianuarie, a intampinat probleme la vanzarea titlurilor de stat.

- "Noi punem deoparte, stiti ca avem un fond tampon in trezorerie. Noi facem acest lucru, ni l-a cerut acum cativa ani de zile FMI si am ramas cu aceasta rezerva in trezorerie care ne asigura o finantare undeva la 5- 6 luni. (...) In total avem undeva la 40 de miliarde de lei, daca nu ma insel, adica…

- Bucuresti, 28 nov /Agerpres/ – Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ca declaratia sa privind limitarea permisului de lucru intr-un stat UE la maxim 5 ani nu reprezinta in niciun fel pozitia Guvernului si a spus ca a fost ‘o exprimare nefericita’. ‘Acea declaratie nu reprezinta…

- In urma eșecului autoritaților romane de a oferi explicații pertinente, Comisia Europeana a decis ca magistrala de metrou M6 (1 Mai-Aeroportul Otopeni) va avea finanțare europeana nerambursabila asigurata doar pe jumatate din distanța, adica doar pana la stația Tokyo (zona Mall Baneasa), scrie Asociația…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a afirmat, vineri, ca s-a decis anul de cand Romania va trece la moneda euro, iar intreg calendarul va fi prezentat saptamana viitoare.„In 2024. Așa este calendarul oficial”, a spus Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, in cadrul unor ...