MFP nu a reusit sa atraga, miercuri, de la banci, cele 100 de milioane de euro la care spera

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa emita obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in luna ianuarie, in valoare de 100 de milioane de euro, in vederea finantarii deficitului de stat si refinantarii datoriei publice, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Conform prospectului de…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va incerca sa atraga finanțari internaționale, in condițiile in care a eșuat in atragerea unor finanțari interne, la sfarșitul anului trecut și la inceputul acestui an, relateaza mediafax.Vezi și: SUA trec la alt nivel: AMENINȚA, in scris, companiile germane…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 400 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 34 de luni, la un randament mediu de 4,04% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat, joi, inca 600 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 54 de luni, la un randament mediu de 4,34% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a emisiunii de joi a fost…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, marti, 40 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 289,1 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu...

- Valoarea nominala a emisiunii de marti a fost de 200 de milioane de euro, iar bancile au subscris 374,5 milioane de euro. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in decembrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,28 miliarde de lei, din care 3,8 miliarde de lei prin licitatii…

- Dupa ce joi au fost aduse la Vacea cu mandat 93 de persoane din opt judete si municipiul Bucuresti, aseara s-a luat decizia retinerii a 12 dintre ele. Toti au primit mandate de arestare preventiva in dosarul de spalare de bani si fraude informatice comise de o retea formata din cinci grupuri de infractori…