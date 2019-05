MFP: Noul indice care înlocuiește ROBOR se va aplica și programului "Prima casă" Indicele de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC), care înlocuiește ROBOR în privința creditelor în lei cu dobânda variabila, ​se aplica și programelor guvernamentale cu garanția statului - Programul Prima casa, Programul Prima Mașina și Programul "Investește în tine", informeaza Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

"Astfel, pentru creditele acordate în moneda naționala rata de dobânda va fi compusa din indicele de referința calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, la care creditorul poate sa adauge… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

