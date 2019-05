Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul IV 2018, conform datelor anuntate ieri de Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat, joi, pentru prima data, IRCC, un indice care va inlocui ROBOR in calculul creditelor in lei cu dobanda variabila. Ministerul Finantelor a precizat ca acest indice va fi aplicat inclusiv programului Prima Casa. "Regula includerii in formula…

- Noul indice de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a inlocuit ROBOR, se aplica si programelor guvernamentale cu garantia statului, inclusiv programului Prima Casa, a anuntat, joi, Ministerul Finantelor. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat, joi, pentru prima…

- Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), publicat incepand din 2 mai, se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din ultimul trimestru al anului trecut. Indicele IRCC pentru ultimul trimestru din 2018, anuntat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, ca indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, este 2,36%. Indicele ROBOR la 3 luni era, in 30 aprilie, 3,37%. "Metodologia…

- Banca Nationala a Romaniei va publica joi, la ora 11:00, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, reglementat prin art.II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2019, informeaza BNR. "Metodologia de calcul şi politica de publicare sunt prezentate…

