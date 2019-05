Stiri pe aceeasi tema

- România a înregistrat un deficit bugetar de 0,54% din PIB, în primul trimestru din acest an, în creștere cu 0,07 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2018, reiese din datele publicate, joi, de Ministerul Finanțelor Publice. Astfel, a ajuns la 5,47 miliarde lei,…

- Execuția bugetara pe primele doua luni ale acestui an releva faptul ca nu exista niciun surplus la bugetul asigurarilor sociale, conform senatorului liberal Florin Cițu. Conform acestuia deficitul este de 1,7 miliarde de lei. ”Deficitul la bugetul de pensii este foarte important in contextul legii bugetului…

- Execuția bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuție, s-a incheiat pe primele doua luni ale anului 2019 cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51% din PIB, fața de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,58% din PIB inregistrat in aceeași perioada a anului 2018. Veniturile bugetului…

- Execuția bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuție, s-a incheiat pe primele doua luni ale anului 2019 cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51% din PIB, fața de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,58% din PIB inregistrat in aceeași perioada a anului 2018.Veniturile…

- Bugetul general consolidat a intrat pe deficit in cea de-a doua luna a acestui an, in conditiile in care executia pe primele doua luni arata un deficit de 5,2 miliarde de lei (0,51% din PIB), Acesta este în scădere, însă, faţă de soldul negativ de 5,5 miliarde de lei…

- Bugetul general consolidat a incheiat prima luna a acestui an cu un excedent de 0,07% din Produsul intern brut, respectiv 700 de milioane de lei, in scadere comparativ cu soldul pozitiv consemnat in prima luna a anului trecut, de 0,21% din PIB sau 1,98 miliarde de lei. Ministerul Finantelor…

- Execuția bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuție, în luna ianuarie a anului 2019 s-a încheiat cu un excedent de 0,7 miliarde de lei, respectiv 0,07% din PIB, a anunțat marți Ministerul Finanțelor. Luna ianuarie este în mod tradițional una de excedent bugetar,…

- "Ministerul Finantelor Publice va avea un rol cheie si o abordare proactiva in ceea ce priveste executia bugetului. Va exista o monitorizare constanta si aplicata, atat pentru a asigura o utilizare eficienta a banilor publici, cat si pentru a realiza investitiile planificate. Fiecare obiectiv de…