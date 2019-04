MFP: Bugetul de stat prevede finanţare pentru protecţia copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi pentru tot anul 2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019 asigura pentru intregul an bugetar 2019 resursele necesare pentru finantarea sistemului de protectie a copilului, centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, asistenti personali sau, dupa caz, indemnizatiile persoanelor cu handicap grav, informeaza ministerul finantelor Publice printr-un comunicat remis AGERPRES. Potrivit comunicatului, bugetele locale au asigurata finantarea integrala pentru plata acestor drepturi, atat prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale cat si prin repartizarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

