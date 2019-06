MFP acorda dobanzi generoase la titlurile de stat pentru populatie, insa impune bancilor dobanzi mai mici la Prima Casa

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor lanseaza, luni, noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie in cadrul Programului Tezaur, cu dobanzi variind intre 3,50% pe an si 5% pe an in functie de scadenta. Potrivit Prospectului de emisiune publicat in Monitorul Oficial, valoarea nominala a unui titlu este 1 leu. Pentru…

