MFP a publicat procedura pentru restructurarea datoriilor bugetare mai mari de un milion de lei

Ministerul Finantelor Publice a publicat un proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. Conform documentului, procedura se aplica debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care se afla in stare de dificultate financiara si inregistreaza obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 in cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, nestinse pana la data emiterii…