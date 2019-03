Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Sursele citate au mentionat ca decizia…

- Bugetul general consolidat a incheiat prima luna a acestui an cu un excedent de 0,07% din Produsul intern brut, respectiv 700 de milioane de lei, in scadere comparativ cu soldul pozitiv consemnat in prima luna a anului trecut, de 0,21% din PIB sau 1,98 miliarde de lei. Ministerul Finantelor…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019.Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 a fost adoptat de Camera ...

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, cu 170 de voturi "pentru", 82 "impotriva" si noua abtineri, proiectul de lege prin care se aproba plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, potrivit Agerpres. Conform proiectului adoptat, plafonul soldului bugetului general…

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 71,662 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 69,961 miliarde lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 1,7 miliarde lei, conform proiectului publicat…

- Ministerul Finanțelor Publice a publicat, joi seara, proiectul bugetului de stat pe 2019 și proiectul bugetului de asigurari sociale, urmand ca cele doua acte normative sa fie aprobate sambata de Guvern. Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe o creştere de 5,5% faţă de 2018,…

- Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe primele unsprezece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 26 de miliarde de lei, respectiv 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele publicate, vineri seara, de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).Spre…