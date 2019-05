MFP: 600.000 de contribuabili vor beneficia de anularea plăţii CASS pentru perioada iulie 2015-decembrie 2017 Un numar de 600.000 de contribuabili care, in perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, au realizat venituri sub nivelul salariului minim pe economie vor fi scutiti de plata contributiei de sanatate, iar valoarea sumei care face obiectul amnistiei se ridica la 1,035 miliarde de lei, potrivit notei de fundamentare care insoteste proiectul de ordonanta de urgenta ce prevede aceasta masura. ‘Pentru venitul realizat in perioadele fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 si 31 decembrie 2017, a fost identificat un numar de aproximativ 600.000 de contribuabili pentru care s-au generat sau urmeaza a se genera… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

