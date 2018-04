Stiri pe aceeasi tema

- "Economistii din banci asteptau o majorare. Banca Nationala ar putea sa majoreze dobanda si fara sa se uite la multitudinea de factori, sa accepte aprecierea leului. Si ce vom constata? Ca noi combatem inflatia cu pretul deterirorarii balantei comerciale. Nu acceptam asa ceva. Nu este o solutie viabila…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut, miercuri, la 2,10%, de la 2,09% cat inregistra marti, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Continuarea pe ZFCorporate…

- Confict total intre fostul premier, Victor Ponta, si seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la TVR, la emisiunea lui IOnut Cristache, Ponta a dezvaluit ca Dragnea ar vrea sa puna mana pe Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citește și: Pe ce a irosit ANAF o suma uriașa – Milioane de romani au fost…

- Guvernul Republicii Moldova si Fondul Monetar International (FMI) au ajuns la un acord privind acordarea unei finantari in valoare de 34,9 milioane de dolari, in baza programului de reforme economice, potrivit unui comunicat al guvernului de la Chisinau. Continuarea pe ZFCorporate…

- Teraplast Bistrita, producator de profile din materiale din plastic, propune actionarilor un dividend brut de 0,0118 lei/actiune, insemnand un randament de 2,7%, precum si majorarea capitalului social cu maximum 21,4 milioane lei, pentru sustinerea activitatii curente a companiei. …

- Statul roman a fost obligat de CEDO in 2017 la plata a peste 2 milioane de euro pentru nerespectarea conditiilor de detentie, potrivit raportului Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) privind activitatea pe anul trecut. "A fost inregistrat la nivelul Administratiei Nationale…

- Datele BNR arata ca Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 473 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark pe 73 de luni, la un randament mediu de 4,20% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, insa bancile au supra-subscris…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat luni 473 milioane lei de la banci in cadrul unei emisiuni de obligatiuni suprasubscrisa, cu scadenta la 6 ani si o dobanda de 4,2% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari, valoarea emisiunii fiinde de 400 milioane de lei. …

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un excedent de 216 milioane euro in prima luna din acest an, mai mic decat surplusul de 258 milioane euro consemnat in luna ianuarie 2017, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei. "In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit…

- OTP nu a comunicat pana acum nicio reactie dupa decizia BNR, (pe 15 martie a fost Ziua Nationala a Ungariei) dar a transmis ZF ca va reveni luni, 19 martie, cu o pozitie oficiala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat ieri decizia fara precedent de a se opune intentiei grupului maghiar…

- Preferam business-urile pe care le intelegem, unde fondurile sau partenerii fondurilor au experienta. Daca exista si o componenta de export, cu atat mai bine. Noi cumparam firme unde ne pricepem si unde putem dezvolta firma. Daca luam o firma care are 15 milioane de euro, fiind o companie mijlocie,…

- Banca Nationala a Romaniei a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de achizitie a Bancii Romanesti, decizie fara precedent la un asemenea nivel, ceea ce ridica multe semne de intrebare legate de motivele acestei respingeri. De altfel, acum doua saptamani si Sandor Csanyi a declarat oficial…

- Producatorul de medicamente Biofarm Bucuresti (BIO) propune un un dividend brut per actiune de 0,019 lei, echivalentul unui randamnet de 6,16%. Suma totala indreaptata catre dividende este astfel de 18,7 milioane lei, reprezentand o rata de distributie de 52%. Compania farmaceutica a indreptat anul…

- Intr-o singura noapte, Raiffeisen Bank a pierdut controlul tuturor bancomatelor din Romania. Desi pare imposibil, controlul bancomatelor din toata tara a fost preluat de o grupare de hackeri rusi. Este unul dintre cele mai mari furturi de bani cash din istoria Romaniei, iar autoritatile nu au suflat…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 60 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 510 milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark pe 44 de luni, la un randament mediu de 3,88% pe an, potrivit datelor transmise de Banca…

- PRIMA CASA 2018: Din noul plafon acordat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) pentru 15 banci finantatoare, 511 milioane de lei au revenit BCR. ”Fondurile alocate BCR reprezinta 26,5% din totalul celor puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice pentru…

- Banca Nationala a Romaniei avea, la finele lunii februarie, rezerve valutare in valoare de 35,073miliarde de euro, cu peste 1,5 miliarde de euro mai mult fața de finele lunii ianuarie, cand ajungeau la o cota de 33.498 milioane euro. BNR a inregistrat intrari de 2,818 miliarde euro, reprezentand modificarea…

- Ministerul Finantelor a imprumutat astazi 500 milioane lei de la banci printr-o emisiune de certificate de trezorerie, in timp ce o a doua emisiune, de obligatiuni, in valoare de 100 milioane lei, a esuat din cauza pretului ofertat. Statul a plasat certificate de trezorerie cu discont intr-o…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat o emisiune de obligatiuni de 500 milioane de lei, cu scadenta la patru ani si o dobanda de 3,99% pe an, la licitatie participand sapte dealeri primari, potrivit Ziarului Financiar. Volumul total al cererii a fost de 529 milioane de lei, din care bancile au licitat…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi o emisiune de obligatiuni de 500 milioane de lei, cu scadenta la 4 ani si o dobanda de 3,99% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 529 mil. lei, din care bancile au licitat in nume si…

- Rezervele valutare la BNR se situau la finalul lunii februarie la 35,07 miliarde euro, fata de 33,49 miliarde euro la 31 ianuarie, dupa ce in cursul lunii au intrat la Banca Centrala 2,8 miliarde euro si au iesit 1,2 miliarde euro. Intrarile de 2,818 miliarde euro au reprezentat modificarea…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni pe piata obligatiuni de 200 milioane de lei, cu scadenta la 5 ani si o dobanda de 4,48% pe an, emisiunea fiind suprasubscrisa de peste doua ori. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Din valoarea nominala adjudecata, de 511…

- ♦ Creditarea totala privata pentru populatie si companii a ajuns in ianuarie 2018 la un ritm anual de crestere de 6,8% comparativ cu aceeasi luna din 2017 l Ascensiunea creditarii a fost sustinuta exclusiv de avantul imprumuturilor in lei, in timp ce creditele in valuta au fost tot in declin ♦ Comparativ…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi o emisiune de obligatiuni de 300 milioane de lei, cu scadenta la 5 ani si o dobanda de 4,21% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 963,3 mil. lei, din care bancile au licitat in nume si…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 500 milioane de lei, cu scadenta la 2 ani si o dobanda de 3,51% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 1,13 mld. lei, din care bancile au licitat in nume si…

- Compania din Bacau a trimis anul trecut la export 40% din productie, iar restul pe piata locala. „Vrem sa crestem mai mult pe piata locala.“ Fabrica Barleta Bacau, in care se produc pungi, saci si sacose din hartie pentru mari lanturi de supermarketuri, retele de fast-food sau pro­du­ca­tori…

- Pentru ca economia Romaniei este mica, evolutia inflatiei si a dobanzii va influenta cursul de schimb. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,3% in luna ianuarie a acestui an in comparatie cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate ieri de Institutul National de Statistica.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6572 lei, dupa ce luni a scazut la 4,6534 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 386,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 75 de luni, la un randament mediu de 4,35% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 300 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta,…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat joi 386 milioane lei printr-o emisiune de obligatiuni, suma depasind targetul initial, de 300 milioane lei. Emisiunea are scadenta la 6 ani si o dobanda de 4,53% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- Romania s-a indatorat, in data de 1 februarie 2018, cu 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de obligatiuni in euro, in doua transe, dintre care una cu scadenta la 12 ani (750 milioane de euro) si una la 20 de ani (1,25 miliarde de euro). "Emisiunea…

- Romania s-a indatorat, in data de 1 februarie 2018, cu 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de obligatiuni in euro, in doua transe, dintre care una cu scadenta la 12 ani (750 milioane de euro) si una la 20 de ani (1,25 miliarde de euro). "Emisiunea…

- cu maturitați de 12 ani și 20 ani, inregistrand cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturitați Ministerul Finanțelor Publice a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, 2 miliarde euro de pe piețele financiare internaționale printr-o emisiune de euroobligațiuni in euro, in doua tranșe,…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi o emisiune de obligatiuni de 400 milioane de lei, cu scadenta la 3 ani si o dobanda de 3,76% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 324 milioane lei, din care bancile au licitat in nume…

- La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,498 miliarde de euro, fata de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, se arata intr-un comunicat transmis joi de banca centrala. In cursul lunii ianuarie au avut loc „intrari de 1,272…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 13 de luni, prin care intentiona sa atraga 200 de milioane de lei. Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala…

- Banca Naționala a Moldovei a inceput 2018 cu o rezerva valutara de peste doua miliarde 863 de milioane dolari, cu peste 600 de milioane mai mult decat la inceputul anului trecut. Potrivit instituției, aceasta prezinta un record istoric.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se imprumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, cand a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 33 de luni, la un randament mediu de 3,4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se împrumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, când a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534…

- Anul 2017 a fost o perioada fasta pentru vasluieni in ceea ce priveste economiile bancare. In total, in primele 11 luni ale anului trecut, rezervele financiare in lei si in valuta ale vaslueinilor au crescut cu 130 milioane de lei. Potrivit datelor publicate la sfarsitul anului trecut de Banca Nationala…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei. Imprumutul s-ar realizat printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. In 2018, MFP va imprumuta aproximativ…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei. Potrivit Agerpres, imprumutul s-ar realizat printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. In 2018,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. Valoarea nominala a emisiunii…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an, informeaza Agerpres. Valoarea nominala a emisiunii a fost ...

- Potrivit datelor communicate de Banca Nationala a Romaniei, numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 0,39% in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 666.381. Aceste persoane aveau restante in valoare de peste…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) propune un nivel al plafonului garantiilor care pot fi emise in anul 2018, in suma de 10 milioane lei, in cazul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, se arata intr-un proiect de hotarare publicat de institutie. ''Tinand cont…