Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare Locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 11 septembrie 2019, apelul de propuneri…

- Peste 600 de proiecte, in valoare totala de aproape 690 milioane de euro, au fost contractate la nivelul Regiunii Centru prin Programului Operational Regional 2014-2020, releva un raport al Agentiei de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru. Potrivit documentului, prezentat miercuri in cadrul sedintei ordinare…

- „Locuri de munca pentru toți” este un proiect destinat exclusiv zonei Vaii Jiului. Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare ghidul solicitantului – „Locuri de munca pentru toți” dedicat exclusiv regiunii mai puțin dezvoltate Vest, judetul Hunedoara – aria geografica Valea Jiului.…

- Medicamente in valoare de peste 3,9 milioane de lei au fost asigurate in semestrul I, prin Programul National de Oncologie, prin farmacia cu circuit inchis, unui numar de 544 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, potrivit unui document prezentat marti, in cadrul unei sedinte…

- Consiliului Judetean Ialomita a semnat inca opt contracte de finantare pentru dezvoltarea comunitatilor locale. Prin intermediul ADI Ialomita, finantata de catre Consiliul Judetean, vor fi dezvoltate opt proiecte, in valoare totala de 2.046.319.67 lei. 472.272,27 lei va fi contributia UAT-urilor si…

- Ziarul Unirea Ministerul Fondurilor Europene Romania pregatește lansarea a 3 apeluri de proiecte in valoare de aproximativ 70 de milioane de euro Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, pregatește lansarea a 3 apeluri de proiecte,…

- Programul RO CULTURA este finantat prin Granturile SEE 2014 2021 si vizeaza consolidarea dezvoltarii economice si sociale prin cooperare culturala, antreprenoriat cultural si managementul patrimoniului cultural. Prezentul apel de proiecte urmareste sa contribuie la restaurarea patrimoniului cultural…

- Programul investitional din fonduri europene propus de catre Ministerul Mediului, pentru perioada de finantare 2021-2027, insumeaza aproximativ 3 miliarde de euro, iar viitoarele investitii vizeaza, in special, gestionarea deseurilor, calitatea aerului si biodiversitatea, informeaza Ministerul mediului…