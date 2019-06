Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este o mamica extrem de fericita. Frumoasa moderatoare a povestit la „Xtra Night Show” cum este sa fii mamica de 2 fetițe, dar și ce anume se intampla in viața ei și a lui Tavi Clonda, de cand au devenit din nou parinți.

- De cand au devenit parinți pentru a doua oara, Gabriela Cristea și Tavi Clonda simt pe pielea lor cat de grea, dar și frumoasa, este viața cu doua fetițe mici. Tocmai de aceea, cei doi au luat o decizie care sa-i mai relaxeze puțin.

- Daca pana acum nu prea ne-au bucurat cu chipul mezinei lor, iata ca Gabriela Cristea și Tavi Clonda au inceput sa le ofere admiratorilor fotografiile mult dorite. Aceștia au facut publica prima imagine in care fața micuței Iris este cu adevarat vizibila!

- Fetița cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda este o adevarata domnișoara! De curand, aceasta le-a aratat tuturor ca este o sora extraordinara pentru micuța Iris și ca mama ei se poate baza pe ea, sa aiba grija de bebelușa.

- Caz cutremurator in comuna maramureseana Ruscova. Un tata si-a violat in mod repetat fetita in varsta de doar 12 ani. Potrivit expertizei medico-legale, barbatul a avut discernamant in momentul comiterii violului. El a fost retinut si prezentat magistratilor cu propunere cu arestare preventiva.

- De cand a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetița a ei și a lui Tavi Clonda, Gabriela Cristea este extrem de fericita și are toate motivele din lume sa fie așa. Mai mult, de cand și-a adus bebelușa acasa, frumoasa moderatoare o rasfața cu tot ce se poate!

- Soțul Gabrielei Cristea este un tatic fericit, dupa ce vedeta TV a mai adus pe lume o fetița. El a avut insa grija ca Victoria, fiica cea mare, sa nu-i simta lipsa acasa. Gabriela Cristea a nascut in cursul zilei de sambata o fetița, cea de-a doua, perfect sanatoasa. Soțul sau, Tavi Clonda, a urmarit…